ESTADOS UNIDOS Tarifas vão elevar a inflação este ano e reduzir o crescimento dos EUA, diz membro do Fed O presidente do banco central citou, ainda, uma possível maior taxa de desemprego entre 4,5% e 5%

O presidente da distrital de Nova York do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), John Williams, afirmou, em entrevista para a Fox Business, nesta quinta-feira (17) que as tarifas dos Estados Unidos anunciadas vão elevar a inflação este ano e reduzir o crescimento econômico do país. Na ocasião, ele reiterou que há muita incerteza com a economia do país e que reduções dos juros pelo BC dos EUA "podem esperar" por mais clareza.



"A política monetária está bem posicionada e está em um bom lugar. Temos que olhar os dados e entender o que está acontecendo", acrescentou o dirigente, ao mencionar a importância de levar a inflação para a meta de 2%. "É essencial mantermos as expectativas de inflação bem ancoradas. A chave é observar como as políticas comerciais afetam a inflação."

Williams preferiu não realizar previsões sobre recessão, mas citou um possível recuo do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano e uma maior taxa de desemprego entre 4,5% e 5%.

