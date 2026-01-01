Qui, 01 de Janeiro

PERNAMBUCO

Taxa cobrada a turistas de Fernando de Noronha aumenta 4,4%; veja novos valores

Reajuste está previsto em lei e ocorre todos os anos

Morro Dois Irmãos, em Fernando de NoronhaMorro Dois Irmãos, em Fernando de Noronha - Foto: Bruna Roveri/ICMBio Noronha

A Taxa de Preservação Ambiental (TPA), cobrada a todos os turistas que visitam a ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, sofreu um reajuste de 4,4%.

Com isso, o valor passou de R$ 101,33 para R$ 105,79 por dia, e entrou em vigor nesta quinta-feira (1º).

O reajuste está previsto em lei e ocorre todos os anos. O cálculo é feito com base na variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

A taxa cobrada é progressiva, ou seja, aumenta conforme o tempo de permanência do turista no arquipélago. O objetivo é evitar estadias longas. 

Caso fique sete dias, por exemplo, o turista paga, ao total, R$ 672,85. Já uma estadia mais longa, de 30 dias, custa R$ 7.460,56. A tabela completa de valores está disponível no site da Administração da Ilha

Parque
Desde 1º de novembro do ano passado, o ingresso do Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha também ficou mais caro

O novo valor foi anunciado em outubro do ano passado, e passou de R$ 373 para R$ 384 para estrangeiros. Brasileiros têm 50% de desconto, pagando R$ 192 pela entrada - antes era R$ 186,50. O aumento foi de 2,9%.

O ingresso tem validade de 10 dias e pode ser adquirido pelo site do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
 

