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importados Taxa da blusinha ainda não foi removida de todos os sites, apesar de suspensão pelo governo; confira Simulações feitas pelo GLOBO mostram que Shein e Temu ainda mantêm a cobrança. Plataformas como Shopee, Aliexpress e Mercado Livre já suspenderam a cobrança

Anunciado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ontem, a suspensão da chamada "taxa das blusinhas", que incide sobre produtos importados comprados em sites, não deve ser mais cobrada a partir desta quarta-feira. No entanto, nem todas as plataformas já removeram o tributo.

Em simulações feitas pelo GLOBO na manhã de hoje, compras feitas na Shein e na Temu continuam incluindo no preço final o Imposto de Importação, enquanto Mercado Livre, Shopee e AliExpress já zeraram as taxas federais.

Shein e Temu foram procuradas mas ainda não responderam. A matéria será atualizada assim que elas retornarem o pedido de comentário.

ICMS continua

A decisão do governo federal desta terça-feira suspende apenas a incidência do Imposto de Importação no âmbito do programa Remessa Conforme, criado para viabilizar a cobrança da taxa de 20%, a taxa da blusinha, sobre compras internacionais de até US$ 50.

Para compras acima de US$ 50 (R$ 245), continua valendo o imposto federal de 60%.

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Além disso, continuará sendo cobrado nas compras de até US$ 50 o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), tributo estadual que varia entre 17% e 20%.

As simulações feitas pelo GLOBO mostram que plataformas como Mercado Livre e Aliexpress já retiraram a cobrança do Imposto de Importação, mantendo apenas o ICMS.

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