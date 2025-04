A- A+

COMÉRCIO INTERNACIONAL Taxa da blusinha: Shein aumenta em até 377% preços nos EUA antes do aumento das tarifas Medida é vista como um sinal precoce do potencial impacto da guerra comercial sobre os consumidores americanos

Leia também

• Bill Ackman diz que tempo é amigo dos EUA em guerra comercial, mas inimigo da China

• Temu e Shein dizem que aumentarão preços nos EUA devido às tarifas

• Vendas de Shein e Temu disparam nos EUA com clientes estocando produtos antes do tarifaço

A gigante chinesa do fast-fashion Shein aumentou os preços de seus produtos nos Estados Unidos — de vestidos a utensílios de cozinha — antes da aplicação iminente de tarifas sobre pequenos pacotes, em um sinal precoce do potencial impacto da guerra comercial sobre os consumidores americanos.

A maioria dos aumentos nos preços nos EUA ocorreu na sexta-feira, com reajustes significativamente maiores em algumas categorias do que em outras, segundo dados compilados pela Bloomberg News.

O preço médio dos 100 principais produtos da categoria de beleza e saúde subiu 51% em relação à quinta-feira, com vários itens mais do que dobrando de preço. Para produtos de casa, cozinha e brinquedos, o aumento médio foi superior a 30%, liderado por um aumento massivo de 377% no preço de um conjunto de 10 panos de cozinha. Para roupas femininas, a alta foi de 8%.

Plataformas de compras de e-commerce como Shein e Temu enfrentam uma tarifa de 120% sobre muitos de seus produtos devido à decisão do governo dos EUA de encerrar a isenção "de minimis" para pequenos pacotes vindos da China continental e de Hong Kong.

Nos últimos anos, exportadores haviam se aproveitado dessa isenção, que permitia a entrada de mercadorias avaliadas em menos de US$ 800 (R$ 4.547) nos EUA sem tarifas ou taxas alfandegárias. Washington também aumentará a taxa por item postal para bens que entrarem após a próxima sexta-feira, 2 de maio, para US$ 100 (R$ 568), e para valores ainda maiores depois de 1º de junho.

Até recentemente, em 21 de abril, Trump afirmou em uma postagem nas redes sociais que "praticamente não há inflação" devido à queda nos preços da energia e dos alimentos. No entanto, o aumento de preços da Shein reflete os esforços mais recentes dos varejistas online chineses para repassar ao menos parte dos custos extras de importação aos consumidores americanos.

Em fevereiro, para se proteger da política tarifária de Trump, a Shein ofereceu incentivos a alguns de seus fornecedores chineses para estabelecer capacidade de produção no Vietnã. A Temu queria que as fábricas chinesas enviassem seus próprios produtos em grandes volumes diretamente para armazéns americanos, adotando o que chamou de modelo de "meia custódia".

Segundo dados da Bloomberg, a Temu e a Shein viram as vendas se recuperar em março e no início de abril, à medida que os consumidores americanos estocavam de tudo, desde pincéis de maquiagem até eletrodomésticos, antes que os aumentos de preços impulsionados pelas tarifas entrassem em vigor. Ambas as empresas anunciaram, no início deste mês, que aumentariam os preços nos Estados Unidos.

De maneira geral, os preços da Shein nos EUA subiram cerca de 10% entre os dias 24 e 26 de abril, com base em um carrinho de compras simulado preenchido pela Bloomberg News com 50 itens de diversas categorias.

Durante esse período, sete dos 50 itens analisados foram removidos do catálogo nos EUA. Em contraste, os preços da Shein no Reino Unido permaneceram praticamente inalterados, e nenhum item foi removido.

Dos 43 itens que ainda estavam disponíveis no carrinho dos EUA, 30 tiveram um aumento de preço superior a 10% em dois dias.

Embora os ajustes de preço mais amplos tenham ocorrido na sexta-feira, alguns produtos já haviam se tornado mais caros antes disso.

Os preços de dezenas dos principais produtos da categoria 'Roupas Femininas' na Shein aumentaram no dia 22 de abril, elevando o preço médio dos 100 produtos mais vendidos da categoria para US$ 9,06 (R$ 51), em comparação com US$ 8,68 (R$ 49) anteriormente, um aumento de mais de 4%.

Veja também