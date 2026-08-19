A- A+

BRASIL "Taxa das blusinhas": governo tentará aprovar MP no início de setembro, diz ministro da Fazenda Governo tem pressa para aprovar medida provisória que tramita no Congresso Nacional, que corre risco de perder validade

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira que o governo federal tentará aprovar no próximo esforço concentrado do Congresso Nacional a medida provisória que acabou com a chamada “taxa das blusinhas”, a cobrança de 20% sobre compras internacionais.

"Esforço concentrado" é uma semana de votações no Congresso em meio ao período em que os parlamentares estão de olho na campanha eleitoral. O próximo está previsto para a semana de 31 de agosto a 4 de setembro e será presencial.

O governo tem pressa para aprovar uma medida provisória que tramita no Congresso e acaba com a cobrança da taxa. O tema gerou prejuízos à imagem da gestão petista e dividiu alas do governo federal quando a cobrança foi criada, em 2024. Diante da avaliação que ela poderia gerar danos eleitorais a Lula, a MP foi editada neste ano para acabar com a cobrança. Ela perde validade no dia 8 de setembro, menos de um mês do primeiro turno.





O tema, no entanto, precisa ser analisado numa comissão mista (formada por deputados e senadores) antes de seguir para votação nos plenários da Câmara e do Senado. Na semana passada, a articulação política de Lula no Congresso definiu que uma das prioridades seria instalar essa comissão mista, aproveitando o esforço concentrado, quando foram realizadas sessões de votação nas duas Casas.

A c omissão mista foi instalada, mas a falta de acordo entre os parlamentares adiou a escolha de quem ocuparia os postos de destaque da relatoria e presidência do colegiado. A expectativa é que isso ocorra no próximo dia 1º. Neste caso, a presidência ficará com um deputado e a relatoria, com um senador.

O prazo apertado preocupa o governo, que teme que a oposição e parlamentares contrários à medida deixem a MP caducar como forma de provocar um desgaste eleitoral para Lula, pouco antes das eleições. Há uma atuação, por exemplo, de representantes de setores como o varejo junto a autoridades do Congresso para evitar que a medida prospere. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), se reuniu com um grupo desses empresários em julho para tratar da proposta.

Veja também