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Mercado Financeiro Taxa de desemprego da zona do euro se mantém em 6,5% em setembro Em relação a agosto, o número de pessoas sem trabalho na região aumentou 122 mil

A taxa de desemprego na zona do euro permaneceu em 6,5% em setembro, inalterada em relação a agosto, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 30, pela agência de estatísticas da União Europeia (UE), a Eurostat. O resultado ficou acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, que previam 6,4%, taxa original de agosto antes de ser revisada.

A Eurostat estima que havia 11,555 milhões de desempregados na zona do euro em setembro.

Em relação a agosto, o número de pessoas sem trabalho na região aumentou 122 mil.

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