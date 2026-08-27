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Pesquisa Taxa de desemprego fica em 5,3% em julho, menor da série para o mês, diz IBGE Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) referentes ao trimestre móvel de maio a julho foram divulgados nesta quinta-feira (27)

A taxa de desemprego se manteve nas mínimas históricas, com 5,3% no trimestre móvel encerrado em julho, informou nesta quinta-feira o IBGE, ao divulgar a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua).

No trimestre móvel imediatamente anterior, terminado em abril, a taxa foi de 5,8%. Um ano antes, nos três meses encerrados em julho de 2025, o indicador ficou em 5,6%.

Os 5,3% de 2026 é a menor taxa para os trimestres móveis terminados em julho da série histórica do IBGE, iniciada em 2012.

Ao longo do primeiro semestre do ano, a taxa de desemprego veio registrando níveis abaixo dos vistos na primeira metade de 2025, mas com leituras muito próximas na comparação mês a mês.

Estabilidade reage à desaceleração

Especialistas têm visto aí um sinal de estabilização, após sucessivas melhoras desde a retomada da economia após a pandemia de Covid-19. Como a estabilização ocorre com a taxa de desemprego nas mínimas, ainda é um sinal de aquecimento do mercado de trabalho.

Ao longo deste segundo semestre, porém, é esperado que a estabilização seja convertida numa piora. Em parte, por causa da desaceleração da economia.

Após o crescimento econômico de 2,3% registrado em 2025, analistas esperam avanço de 1,9% este ano, conforme a mais recente edição do Boletim Focus, pesquisa de estimativas feita pelo Banco Central (BC).

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