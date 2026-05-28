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Pesquisa

Taxa de desemprego fica em 5,8% no trimestre encerrado em abril, afirma IBGE

Mediana era de 5,9% e o teto, de 6,2%

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Taxa de desemprego fica em 5,8% no trimestre encerrado em abril, afirma IBGETaxa de desemprego fica em 5,8% no trimestre encerrado em abril, afirma IBGE - Foto: Tânia Rego/Agência Brasil

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,8% no trimestre encerrado em abril, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados na manhã desta quinta-feira, 28, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou em linha com o piso das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast. A mediana era de 5,9% e o teto, de 6,2%.

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