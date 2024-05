Taxa de desemprego fica estável em abril e ocupação sem carteira bate recorde de 13,5 milhões

A- A+

A taxa de desemprego ficou estável no trimestre encerrado em abril. Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e foram divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira.

No trimestre encerrado em janeiro, a taxa ficou em 7,6%. Analistas projetavam alta de 7,7% para o trimestre encerrado em abril, segundo mediana das projeções compiladas pela Bloomberg.

Perspectivas

Economistas avaliam que os dados do IBGE têm apontado um cenário de mercado de trabalho aquecido, em linha com um desempenho mais forte da economia no primeiro trimestre deste ano. Mas a perspectiva é de perda de fôlego no segundo semestre, já que o desempenho da atividade econômica não tende a se manter nesta mesma robustez ao longo dos próximos meses.

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) do Ibre/FGV subiu 0,7 ponto em abril, para 80,2 pontos. Segundo Rodolpho Tobler, economista do Ibre/FGV, a melhora nas previsões da economia brasileira este ano podem estar influenciado as decisões dos empresários.





— Ainda é preciso cautela pelo patamar baixo do indicador, retornando para o nível de 2022, e pela recente alta da incerteza, que pode ser um obstáculo para a continuidade dessa retomada do indicador — ponderou, em relatório.

Pnad x Caged

A Pnad traz informações sobre trabalhadores formais e informais. A pesquisa é divulgada mensalmente, mas traz informações do trimestre. A coleta de dados é feita em regiões metropolitanas do país.

Outra pesquisa, também divulgada nesta quarta-feira, é a do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho. Esta só traz informações sobre trabalho com carteira assinada, com base no que as empresas informam ao ministério.

