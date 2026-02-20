A- A+

PNAD CONTÍNUA Taxa de desemprego no 4º tri confirma tendência de queda em fim de ano, avalia IBGE A taxa de desemprego do País desceu de 5,6% no terceiro trimestre de 2025 para o piso histórico de 5,1% no quarto trimestre

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) referentes ao quarto trimestre de 2025 mostram um mercado de trabalho melhor do que em igual período de 2024, mas perdendo tração na tendência de geração de vagas ante o terceiro trimestre de 2025, avaliou William Kratochwill, analista da pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa de desemprego do País desceu de 5,6% no terceiro trimestre de 2025 para o piso histórico de 5,1% no quarto trimestre. Houve um recuo de 1,1 ponto porcentual ante o quarto trimestre de 2024, quando a taxa foi de 6,2%.

"O resultado do quarto trimestre só confirma o que a gente já sabe: o último trimestre tende a ter a menor taxa do ano. Todo ano isso acontece", disse Kratochwill. "Ante o quarto trimestre de 2024, houve redução em mais da metade das Unidades da Federação. Para muitos estados o mercado foi ainda mais aquecido do que em 2024."

A taxa de desemprego caiu em 21 Unidades da Federação na passagem do terceiro trimestre de 2025 para o quarto trimestre de 2025. O IBGE pondera que algumas dessas variações ficaram dentro da margem de erro da pesquisa, por isso não são consideradas estatisticamente significativas. Houve quedas de forma estatisticamente significativa em apenas seis das 27 Unidades da Federação no período.

"O fato de as taxas terem reduções marginais, isso mostra que aquela tendência de queda que identificamos ao longo do ano, aqui já começa a mostrar uma diminuição dessa tendência de queda (no desemprego)", apontou o pesquisador.

