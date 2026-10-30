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Pesquisa Taxa de desemprego no Brasil cai para 5,2% no trimestre até setembro, mostra IBGE Resultado veio em linha com a mediana e o piso das expectativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, com estimativas que iam até 5,3%

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,2% no trimestre encerrado em setembro, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta sexta-feira, 30, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O desemprego era de 5,4% no segundo trimestre deste ano e de 5,6% no terceiro trimestre de 2025.

O resultado veio em linha com a mediana e o piso das expectativas dos analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, com estimativas que iam até 5,3%.

Em igual período de 2025, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 5,6%.

Renda média

A renda média real do trabalhador foi de R$ 3.790 no trimestre encerrado em setembro.

O resultado representa alta de 3,60% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Massa de renda real habitual

A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 387,5 bilhões no trimestre até setembro, alta de 4,7% ante igual período do ano anterior.

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