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Pesquisa Taxa de desemprego no Brasil cai para 5,6% no trimestre encerrado em maio, aponta IBGE Resultado representa alta de 4,0% em relação ao mesmo trimestre de 2025

A taxa de desocupação no Brasil caiu para 5,6% no trimestre encerrado em maio, de acordo com os dados mensais da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados nesta sexta-feira, 26, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em igual período de 2025, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 6,2%. No trimestre móvel até abril, a taxa de desocupação estava em 5,8%.

A renda média real do trabalhador foi de R$ 3.726,00 no trimestre encerrado em maio. O resultado representa alta de 4,0% em relação ao mesmo trimestre de 2025.

A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 377,7 bilhões no trimestre encerrado em maio, alta de 4,8% ante igual período do ano passado.

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