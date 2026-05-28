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Pesquisa

Taxa de desemprego no Brasil é a mais baixa para trimestres até abril da série histórica

Dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua)

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Taxa de desemprego no Brasil é a mais baixa para trimestres até abril da série históricaTaxa de desemprego no Brasil é a mais baixa para trimestres até abril da série histórica - Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A taxa de desemprego no País desceu de 6,1% no trimestre encerrado em março para 5,8% no trimestre terminado em abril. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa de desocupação está no patamar mais baixo para trimestres encerrados em abril em toda a série histórica da pesquisa, iniciada em 2012.

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Em igual período do ano anterior, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 6,6%.

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