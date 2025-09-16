Ter, 16 de Setembro

BRASIL

Taxa de desemprego no trimestre até julho fica em 5,6%, revela IBGE

Em igual período do ano anterior, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 6,8%

Taxa de desemprego no trimestre até julho fica em 5,6%, revela IBGE - Foto: Agência Brasil

A taxa de desocupação no Brasil ficou em 5,6% no trimestre encerrado em julho, de acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados na manhã desta terça-feira, 16, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado foi equivalente ao piso das expectativas dos analistas ouvidos pelo Projeções Broadcast. O intervalo das previsões ia de 5,6% a 6,0%, com mediana em 5,7%.

Em igual período do ano anterior, a taxa de desemprego medida pela Pnad Contínua estava em 6,8%. No trimestre encerrado em junho, a taxa de desocupação estava em 5,8%.

A renda média real do trabalhador foi de R$ 3.484 no trimestre encerrado em julho. O resultado representa alta de 3,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A massa de renda real habitual paga aos ocupados somou R$ 352,3 bilhões no trimestre até julho, de acordo com o IBGE, alta de 6,4% ante igual período do ano anterior.

