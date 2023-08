Taxa de desemprego nos EUA registra leve queda, a 3,5% em julho

A- A+

A taxa de desemprego nos Estados Unidos registrou queda de nível em julho, a 3,5%, um nível ainda historicamente baixo, embora a criação de vagas tenha sido menor do que o esperado, conforme dados divulgados pelo Departamento do Trabalho nesta sexta-feira ( 4).

No mês passado, foram criados 187 mil postos de trabalho, informou o Departamento do Trabalho, enquanto os analistas esperavam 200 mil, de acordo com o consenso compilado pela MarketWatch.

Leia também • Taxa de desemprego na zona euro permanece no mínimo histórico em junho

A criação de empregos em junho também foi revista para baixo, para 185 mil, contra os 209 mil inicialmente anunciados.

Veja também

negócios Petrobras anuncia programa de recompra de até 3,5% do total de ações preferenciais em circulação