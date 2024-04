A- A+

mercado de trabalho Taxa de desemprego sobe para 7,9% no primeiro trimestre, aponta IBGE População ocupada tem redução de 0,8%

A taxa de desemprego subiu para 7,9% no trimestre encerrado em março, apontou o IBGE, com alta de 0,5 ponto percentual em relação ao trimestre encerrado em dezembro de 2023. . Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) e foram divulgados nesta terça-feira (30).

Analistas projetavam alta de 8,1%, segundo mediana das projeções compiladas pela Bloomberg

O resultado indica um avanço da taxa de desemprego. No trimestre encerrado em dezembro, a taxa ficou em 7,4%

Perspectivas

Analistas avaliam que o mercado de trabalho este ano não terá desempenho tão positivo quanto o do ano passado, quando a taxa atingiu o menor patamar desde 2014.

O Indicador Antecedente de Emprego (IAEmp) do FGV IBRE subiu 1 ponto em março, para 79,5 pontos, maior nível desde outubro de 2022 (79,8 pontos).

"A sequência de resultados positivos sugere um primeiro semestre favorável para o mercado de trabalho, mas o patamar ainda baixo do indicador e o ritmo de recuperação não deixam imaginar que essa retomada vai ser em ritmo mais forte que do que já vem ocorrendo" avaliou Rodolpho Tobler, economista do FGV IBRE.

