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LEVANTAMENTO Taxa de desocupação da mulher é 43,1% maior do que a dos homens, revela IBGE Taxa foi de 5,1% para os homens no primeiro trimestre, ante um resultado de 7,3% para as mulheres

O desemprego entre as mulheres permanecia consideravelmente mais elevado do que entre os homens no País no primeiro trimestre de 2026, mostram os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua) divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa de desemprego foi de 5,1% para os homens no primeiro trimestre, ante um resultado de 7,3% para as mulheres. Na média nacional, a taxa de desocupação foi de 6,1% no período.

"A taxa de desocupação da mulher é 43,1% maior que a dos homens. Mas a informação recente está mostrando tendência de redução de desigualdade na taxa de desocupação (por sexo)", ponderou William Kratochwill, analista da pesquisa do IBGE.

A taxa de desocupação das mulheres já foi 69,4% maior que a dos homens, resultado registrado no primeiro trimestre de 2012. A menor diferença ocorreu no segundo trimestre de 2020, em meio à pandemia de covid-19, quando essa distância ficou em 27,0%.

Por cor ou raça, a taxa de desemprego ficou abaixo da média nacional para os brancos, em 4,9%, muito aquém do resultado para os pretos (7,6%) e pardos (6,8%).

A taxa de desocupação para as pessoas com ensino médio incompleto foi de 10,8%, quase o triplo do resultado para as pessoas com nível superior completo, cuja taxa foi de 3,7%.

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