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SELIC Taxa de juros de 14% é hostil para a atividade econômica e para os bancos, diz André Esteves CEO do BTG Pactual afirmou que país tem ambiente econômico muito favorável para baixar Selic, mas precisa estancar crescimento da dívida pública

O banqueiro André esteves, CEO do BTG Pacutal, dise que reduzir a taxa de juros dos atuais 14% ao ano para 7% "equivale a 30 vezes qualquer programa social" devido à relevância e ao alcance do seu impacto econômico na sociedade.

Ele classificou o patamar de juros de 14% como um ambiente extremamente hostil para a atividade econômica, prejudicial para empresas de todos os setores, para a indústria, o varejo, o empreendedorismo e inclusive para os bancos, rebatendo a crença comum de que juros altos seriam benéficos para as instituições financeiras

— Levar as taxas de juros para um dígito beneficiaria diretamente a base da pirâmide, que é a parcela da população que mais sofre com as taxas elevadas — disse ele durante a abertura dio BTG Pactual Macro Day 2026, que acontece nesta manhã em São Paulo, onde economistas, políticos e autoridades discutem o cenário político e econômico do país.

Segundo ele, a economia brasileira está atualmente organizada sob critérios muito favoráveis que não eram vistos nos últimos 30 anos. Ele afirmou que o déficit em conta corrente é menor do que o investimento direto externo que entra no país.

O banqueiro também destacou que o Brasil possui US$ 370 bilhões em reservas cambiais, que expectativa é de uma inflação situada entre 4% e 4,5% e o desemprego no país está próximo de zero

— O país conta com um mercado de capitais emergente e um sistema financeiro sólido. Esse cenário positivo é fruto do trabalho acumulado de vários governos e da própria sociedade. No entanto, para que a queda de juros aconteça, ainda há um item fora do lugar que precisa ser resolvido: o crescimento muito forte e rápido da dívida pública — afirmou.

Esteves afirmou que resolver a questão fiscal é o passo necessário para viabilizar a redução sustentável dos juros para patamares de um dígito.

— Alcançar esse objetivo é perfeitamente possível e relativamente simples — afirmou.

Estves afirmou que o Brasil tem a oportunidade de atingir dois legados: da institucionalidade e econômico.

Ele lembrou que, nos últimos 12 meses, o Brasil enfrentou batalhas importantes contra a não-institucionalidade

— A sociedade brasileira demonstrou ter "anticorpos" que funcionaram, garantindo que as instituições prevalecessem e dessem passos importantes rumo ao fortalecimento institucional. Embora essa batalha recente tenha sido vencida, a guerra ainda continua.

Ele considerou como fatores altamente preocupantes a velocidade com que o crime organizado se infiltra nas instituições e o crescimento de empresas informais, atuando em mercados regulados.

— O legado de um futuro governo será ver as instituições agindo firmemente e defendendo o que promove o desenvolvimento, que é justamente a força das próprias instituições. E a grande meta econõmica é retirar o Brasil de um patamar hostil de juros.

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