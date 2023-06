A- A+

NEGÓCIOS Taxa de juros elevada dificulta crédito a investimento pelo BNDES, diz Mercadante Na véspera da decisão do Comitê de Política Monetária, presidente do banco volta a pedir a redução da Selic

O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, voltou a cobrar nesta terça-feira (20) por uma redução na taxa básica de juros (a Selic, hoje em 13,75% ao ano) por parte do Banco Central (BC), na véspera da decisão do Comitê de Política Monetária (Copom).

O Copom encerra sua reunião na quarta-feira, quando anunciará a Selic. A expectativa de mercado é que a taxa siga a 13,75%, ainda que o comunicado sobre a decisão aponte a possibilidade de quedas.

"Estamos com a taxa de juros mais elevada do mundo. Não vou fazer pressão hoje, mas vamos dar salva de palmas para o presidente do BC (Roberto Campos Neto), na nossa expectativa do que poderá vir do Copom (na quarta-feira), embora não tenha muita expectativa" afirmou Mercadante, na palestra de abertura de um seminário para marcar o aniversário de 71 anos do BNDES.

Segundo Mercadante, a Selic se consolidou como a taxa mais elevada do mundo, em parte, porque a inflação “desabou”. Dessa forma, os “juros reais”, que descontam da taxa básica a inflação, ficaram ainda mais elevados.

Para o presidente do BNDES, a inflação desacelerou porque “o ambiente macroeconômico melhorou muito”. Mercadante citou os avanços na aprovação de um novo arcabouço de regras fiscais e ressaltou que a taxa de câmbio caiu para a casa de R$ 4,70 por dólar.

Nesse quadro, segundo Mercadante, a Selic elevada é um “obstáculo” para a atuação do BNDES no financiamento dos investimentos.

O presidente do BNDES aproveitou a palestra desta terça-feira para voltar a defender a prospecção de petróleo e gás na chamada “margem equatorial”, porção do litoral brasileiro que vai do Amapá ao Rio Grande do Norte, passando pela Foz do Rio Amazonas. Mês passado, o Ibama, órgão federal responsável pelo licenciamento ambiental, vetou a licença para a Petrobras fazer perfurações iniciais em busca de recursos num campo nessa área.

