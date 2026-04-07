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Comércio Taxa de juros têm leve alta em meio a exterior volátil Tesouro faz nesta terça leilões de NTN-B e LFT e o Banco Central tem encontros com economistas em São Paulo

Os juros futuros têm leve alta em toda a curva na manhã desta terça-feira, 7, em um contexto de avanço do petróleo e de volatilidade dos yields dos Treasuries e do dólar, com investidores atentos ao prazo final, que vence esta noite, dado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para que o Irã reabra o Estreito de Ormuz.

O Tesouro faz nesta terça leilões de NTN-B e LFT (11h) e o Banco Central tem encontros com economistas em São Paulo. A agenda mais fraca do dia tende a afetar a liquidez.

Às 9h26, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 14,205%, de 14,172% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para 13,765%, de 13,712%, e o vencimento para janeiro de 2031 ia para 13,830%, de 13,784% no ajuste de segunda (6).

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