Taxa de sobrevivência no período de 5 anos é abaixo de 50% para MPEs

A pandemia de Covid-19 acabou prejudicando milhares de empreendedores pelo Brasil. Segundo o Mapa de Empresas, divulgado pelo Ministério da Economia, em 2020 cerca de 1.044.696 empresas foram fechadas no país, sendo 31.745 somente em Pernambuco. Além disso, uma pesquisa divulgada pelo Sebrae em parceria com o IBGE mostrou que a taxa de sobrevivência no período de 5 anos é abaixo de 50% para Microempreendedores Individuais (21%), Microempresas (21%) e Empresas de Pequeno Porte (17%). Com o intuito de ajudar essas empresas a saírem do vermelho, a Serasa Experian e o Sebrae decidiram lançar o programa “Impulsiona”.

“O compromisso da Serasa Experian junto do Sebrae é promover o crescimento da competitividade das MPEs, para que elas possam sempre conquistar novos clientes, aumentar as vendas, ter um fluxo de caixa saudável para investir no negócio e continuarem seu importante papel no nosso desenvolvimento como país”, explicou o Head de Sustentabilidade da Serasa Experian, Roger Cruz.

Segundo o analista do Sebrae, Luiz Nogueira, muitas empresas precisaram fechar devido a retração do mercado e a dificuldade de chegar a antigos e novos clientes, o que reduziu o faturamento. “Esse fato foi agravado pelas práticas gerenciais insuficientes para promover a sustentabilidade do negócio, como a não realização das provisões de despesas que empresa sejam consumidas mês a mês só são pagas no futuro, como encargos trabalhistas e renovações de licença”, explica.

Durante a pandemia muitos empreendimentos também enfrentaram a interrupção das cadeias de suprimentos, redução de demanda em determinados setores e a ascensão das compras online. “Isso tudo aconteceu em um curto espaço de tempo, afetando negativamente os resultados dessas empresas que foram mais impactadas. O problema se agrava à medida que possuem reservas para poder enfrentar momentos adversos, o que levou a números alarmantes de inadimplências e fechamento de negócios”, diz Roger.

Com os diagnósticos de negócio realizados a partir do programa “Impulsiona”, especialistas do Serasa Experian e do Sebrae desenvolveram algumas dicas para aqueles que estão no vermelho ou que querem alavancar seus negócios depois da pandemia. Segundo eles, o empreendedor precisa ter uma visão clara do seu negócio, estabelecendo metas e focando não somente nas finanças, mas também nas vendas, satisfação do cliente, recursos humanos, produtividade, marketing, entre outros.

Também é importante que o dono da empresa conheça seu cliente, o que ele precisa e como ter acesso a ele. Por fim, organizar-se financeiramente, com uma gestão financeira focada no preço, rentabilidade dos produtos, inadimplência dos clientes, fluxo de caixa e o retorno dos investimentos, com foco na implementação de controles gerenciais que levem em consideração todas as eventuais despesas.

O programa “Impulsiona” oferece desenvolvimento gerencial avançado de 12 meses para 25 empresas em 5 capitais do Brasil: São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco, totalizando 125 MPEs. O programa compreende diagnóstico, consultorias individualizadas, capacitações e mentorias com profissionais da Serasa Experian. Em Pernambuco, o programa vai disponibilizar especialistas da empresa para oferecerem mais de 1800 horas de consultorias, treinamentos, eventos de formação de networking e mentorias.

