A- A+

juros Taxa longa de juros tem viés de alta e mercado aguarda medidas para minimizar tarifaço Ainda sem resposta do governo americano à carta enviada na semana passada, o Brasil busca saídas para minimizar os danos

Os juros futuros longos mostram viés de alta na manhã desta terça-feira, 22, em linha com o dólar e taxas de Treasuries mais longos, enquanto os demais operam perto da estabilidade, com investidores atentos ao desenrolar da disputa tarifária entre Estados Unidos e Brasil. Ainda sem resposta do governo americano à carta enviada na semana passada, o governo busca saídas para minimizar os danos.

De acordo com o jornal Folha de S.Paulo, o governo discute a criação de um fundo privado temporário para dar crédito a empresas ou setores afetados pelo tarifaço.

O fundo deve ser criado por medida provisória (MP) e capitalizado pelo Tesouro Nacional por meio de crédito extraordinário, instrumento que permite abrir espaço no Orçamento sem esbarrar no limite de despesas do arcabouço fiscal. A liquidez pode seguir reduzida, em dia de agenda fraca. Logo mais o Tesouro faz leilões de NTN-B e KFT (11h)

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 14,320%, de 14,310%, e o para janeiro de 2029 subia a 13,605%, de 13,573% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2031 avançava para 13,820%, de 13,790% no ajuste de segunda-feira, 21.



Veja também