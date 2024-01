Taxa paga para visitar Fernando de Noronha tem reajuste e passa a custar R$ 97,16 por dia

A- A+

Turistas que visitarem Fernando de Noronha terão que pagar mais caro para conhecer o arquipélago. Isso porque a Taxa de Preservação Ambiental (TPA) foi reajustada em 1º de janeiro deste ano.

O valor que antes era de R$ 92,89/dia passou a custar R$ 97,16/dia, ou seja, os visitantes terão que desembolsar R$ 4,27 a mais pela diária no local paradisíaco, uma alta de 4,59%.

Por meio de nota a administração da Ilha informou que a atualização dos valores está prevista nos incisos I a III da Lei 15.682 de 16 de dezembro de 2015 e é realizada anualmente.



"A atualização tem como base a variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) ou outro que vier a substituí-lo", afirmou a administração.

A TPA é cobrada a todas as pessoas não residentes ou domiciliadas em Fernando de Noronha, que estejam em visita, de caráter turístico.



"A base de cálculo da taxa é obtida em razão dos dias de permanência do visitante ou turista no Distrito Estadual de Fernando de Noronha", lembra a gestão.

A cobrança da TPA é individual e o seu recolhimento ocorre antes do embarque, por meio de cartão de crédito e/ou boleto bancário gerado via internet, no site oficial da ilha, ou ainda no desembarque no aeroporto de Noronha.



