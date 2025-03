A- A+

Selic Taxa Selic deve ser mais alta por mais tempo, diz diretor do Banco Central BC sinalizou que só vê a inflação perto da meta (3%) no segundo semestre de 2027, conforme suas projeções oficiais

O diretor de Política Econômica do Banco Central (BC), Diogo Guillen, avaliou nesta quinta-feira que a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic, deve permanecer elevada por mais tempo.

Guillen afirma que as projeções de inflação do próprio BC estão acima da meta, de 3% (que pode chegar até 4,5%), durante todo chamado "horizonte relevante" da política de juros, ou seja, de seis a 18 meses.

— Dissemos na ata (do Comitê de Política Monetária) que a desancoragem (expectativas de inflação acima da meta) em prazos mais longos indica taxas de juros mais altas, como já estamos vendo nesse ciclo, e por mais tempo.

Relatório do BC divulgado nesta quinta reduziu a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil este ano de 2,1% para 1,9%.

Além disso, o BC sinalizou que só vê a inflação perto da meta (3%) no segundo semestre de 2027, conforme suas projeções oficiais, que levam em conta as estimativas da taxa Selic extraídas do Boletim Focus.

No fim deste ano, a autoridade monetária calcula um risco de 70% de a inflação superar o teto da meta (4,5%), de 50% no relatório anterior, em dezembro.

Em relação ao crescimento econômico, no comunicado e na ata do Comitê de Política Monetária (Copom), o BC já havia apontado que havia sinais de "incipiente moderação" da atividade.

O Produto Interno Bruto (PIB) do quarto trimestre de 2024 ficou aquém do esperado, com avanço de 0,2%. No ano de 2024, o PIB cresceu 3,4%.

O BC, na semana passada, elevou a taxa básica de juros, a Selic, de 13,25% para 14,25% ao ano.

