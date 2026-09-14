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Mercado Financeiro Taxa Selic e juros dos EUA movimentam mercado na 'Superquarta' Mercado espera novo corte de 0,25 ponto percentual na taxa básica brasileira, enquanto juros dos EUA devem subir na quarta-feira

A semana será marcada pelas decisões sobre as taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos. A chamada “Superquarta”, em 16 de setembro, deve concentrar a atenção do mercado financeiro, com expectativas distintas para a política monetária dos dois países.

No Brasil, a projeção predominante é de mais um corte na Selic. O mercado espera uma redução de 0,25 ponto percentual, levando a taxa básica de juros de 14% para 13,75% ao ano. A decisão do Banco Central deve ser divulgada por volta das 18h30, após o encerramento dos negócios na bolsa.

Nos Estados Unidos, o cenário esperado é diferente. De acordo com a ferramenta FedWatch, do CME Group, 86,5% dos analistas projetam uma alta de 0,25 ponto percentual nos juros básicos. Com isso, a taxa norte-americana passaria do intervalo entre 3,5% e 3,75% para uma faixa de 3,75% a 4% ao ano.

Agenda econômica no Brasil

Antes da decisão do Banco Central, o mercado acompanha nesta segunda-feira (14) a divulgação do novo Relatório Focus, que reúne as projeções de analistas para inflação, Produto Interno Bruto (PIB) e juros.

Na terça-feira (15), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulga dados sobre o volume de vendas do comércio em julho e as estimativas atualizadas para a safra agrícola. Também serão apresentados números trimestrais sobre abates de animais e produção de leite, couro e ovos.

Na quarta-feira, além da decisão sobre a Selic, o Banco Central divulga o IBC-Br, indicador considerado uma prévia do desempenho do PIB. O índice será referente a julho e será o primeiro dado do indicador após a desaceleração da economia registrada no segundo trimestre.

Indicadores internacionais

A China divulga nesta segunda-feira dados de atividade econômica referentes a agosto, incluindo informações sobre desemprego, vendas no varejo e produção industrial.

Na zona do euro, os mercados acompanham os números da balança comercial, previstos para terça-feira, e o índice de inflação ao consumidor, que será divulgado na quinta-feira (17).

No Reino Unido, a decisão sobre a taxa de juros está prevista para quinta-feira. A agenda internacional da semana também inclui a divulgação dos pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos.

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