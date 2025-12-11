A- A+

juros Taxas curtas de juros sobem após Copom e varejo; longas recuam Dólar oscila ao redor da estabilidade ante o real e os rendimentos dos Treasuries recuam um dia após a reunião do Fed

Os juros futuros curtos têm alta modesta na manhã desta quinta-feira, 11, em ajuste ao tom do comunicado do Comitê de Política Monetária (Copom), que manteve a cautela e não sinalizou um corte de juros para janeiro. Além disso, colaboram para o movimento os números do varejo acima do teto das projeções tanto no âmbito restrito como no ampliado em outubro, na margem.

O dólar oscila ao redor da estabilidade ante o real e os rendimentos dos Treasuries recuam um dia após a reunião do Federal Reserve (Fed).

Às 9h12, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 13,795%, de 13,753% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 13,245%, de 13,259%, e o para janeiro de 2031 caía para 13,495%, de 13,532% no ajuste de quarta (10).

Veja também