A- A+

mundo Taxas de fertilidade globais - incluindo no Brasil - devem cair drasticamente nas próximas décadas Previsão é que índice no país chegue a 1,31 em 2100; o número é menor que o necessário para sustentar a substituição geracional da população a longo prazo

O mundo está se aproximando de um futuro de baixa fertilidade. A previsão é que até 2100, mais de 97% dos países e territórios tenham taxas de fertilidade abaixo do necessário para sustentar o tamanho da população ao longo do tempo. Por outro lado, espera-se taxas de fertilidade comparativamente elevadas em países de baixo rendimento, em especial na África Subsaariana Ocidental e Oriental.

“Estamos enfrentando mudanças sociais surpreendentes ao longo do século 21”, disse o autor sênior, professor Stein Emil Vollset, do Instituto de Métricas e Avaliação de Saúde (IHME), em comunicado.

"O mundo enfrentará simultaneamente um 'baby boom' em alguns países e um 'baby bust' noutros. Enquanto a maior parte do mundo enfrenta sérios desafios ao crescimento económico de uma força de trabalho em contracção e à forma de cuidar e pagar por populações envelhecidas, muitos dos países com recursos mais limitados na África Subsariana estarão a debater-se sobre como apoiar a população mais jovem e de crescimento mais rápido do planeta em alguns dos sistemas de saúde mais instáveis política e economicamente, sob pressão térmica e -lugares tensos na terra."

O Estudo Global de Carga de Doenças, Lesões e Fatores de Risco (GBD) 2021, publicado recentemente na revista The Lancet, alerta que este “mundo demograficamente dividido” terá enormes consequências para as economias e sociedades.

Em geral, os países precisam ter uma taxa de fertilidade total de 2,1 crianças por pessoa que possa dar à luz, para sustentar a substituição geracional da população a longo prazo. No novo estudo, os investigadores estimam que, até 2050, 155 de 204 ( 76%) países e territórios estarão com taxas abaixo do nível de reposição de fertilidade. Até 2100 serão 97% dos países e territórios na mesma situação.

No Brasil, a taxa atual é de 1,93, ou seja, já está abaixo do mínimo. Para 2050, a estimativa é que ela caia para 1,57 e 1,31 em 2100. As novas previsões de fertilidade sublinham os enormes desafios ao crescimento econômico nesses países, com uma força de trabalho cada vez menor e o fardo crescente sobre os sistemas de saúde e de segurança social de uma população envelhecida.

De acordo com os pesquisadores, isto significa que, nestes locais, as populações diminuirão, a menos que a baixa fertilidade possa ser compensada por uma imigração ética e eficaz. A extensão da baixa fertilidade também pode ser mitigada, em parte, por políticas que ofereçam maior apoio aos pais.

Por outro lado, o novo estudo prevê enormes mudanças no padrão global de nascidos-vivos dos países de rendimento mais baixo. Em 2021, 29% dos bebês do mundo nasceram na África Subsariana; até 2100, prevê-se que este número aumente para mais de metade (54%) de todos os bebês, sublinhando a urgência de melhorias no acesso à contracepção moderna e à educação feminina nestes países.

A estimativa se baseou em métodos para prever a mortalidade, a fertilidade, os principais impulsionadores da fertilidade (por exemplo, o nível de educação, a necessidade não satisfeita de contracepção moderna, a mortalidade infantil e a vida em áreas urbanas) e os nascidos vivos.

“As implicações são imensas”, disse a co-autora e cientista-chefe de pesquisa do IHME, Natalia V. Bhattacharjee, em comunicado.

"Estas tendências futuras nas taxas de fertilidade e nascidos-vivos irão reconfigurar completamente a economia global e o equilíbrio de poder internacional e exigirão a reorganização das sociedades. O reconhecimento global dos desafios em torno da migração e das redes de ajuda globais será ainda mais crítico quando houver a competição feroz pelos migrantes para sustentar o crescimento económico e à medida que o baby boom da África Subsaariana continua em ritmo acelerado."

Veja também

emprego Prefeitura de Petrolina abre 64 vagas em processo seletivo simplificado; saiba como participar