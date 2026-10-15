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Mercado financeiro Taxas de juros abrem em alta, com eleições e fim da escala 6x1 no radar O movimento dos juros está alinhado com o do dólar e ocorre mesmo com os rendimentos dos Treasuries em queda firme hoje

Os juros futuros avançam em toda a curva na manhã desta quinta-feira, 15, com mais força nos longos (cerca de 16 pontos-base), refletindo as incertezas com o cenário eleitoral, além de repercutir a aprovação da PEC do fim da escala 6x1. O juro curto tem viés de alta mesmo após as vendas no varejo terem ficado abaixo da mediana estimada.

Pesquisa Indexa/Broadcast revelou nesta quinta o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 44% das intenções de voto para segundo turno presidencial, ante 42% do presidente Lula (PT), empate técnico. A Quaest, divulgada na quarta, mostra Flávio com 46%, ante 44% de Lula, também empate técnico.

O movimento dos juros está alinhado com o do dólar e ocorre mesmo com os rendimentos dos Treasuries em queda firme hoje. O petróleo Brent também cai.

Às 9h12, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,479%, de 13,468% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 subia para 12,595%, de 12,436%, enquanto o vencimento para janeiro de 2031 avançava para 12,655%, de 12,494% no ajuste de ontem.

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