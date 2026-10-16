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Inflação Taxas de juros abrem em alta com trade eleitoral, mas desaceleram com dólar Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 operava a 13,510%, de 13,512% no ajuste anterior

Os juros futuros abriram em alta firme na manhã desta sexta-feira, 16. O avanço foi de mais de 10 pontos-base, acompanhando o dólar. As taxas, no entanto, reduziram a alta nos últimos minutos conforme o dólar passou a cair ante o real. As taxas curtas operam estáveis após o indiciador de atividade do Banco Central (IBC-Br) acima da mediana das estimativas.

O mercado repercute a pesquisa Datafolha da quinta-feira, 15, confirmando disputa presidencial mais apertada. Além disso, os juros dos Treasuries seguem em alta.

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 operava a 13,510%, de 13,512% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 subia a 12,705%, de 12,634% no ajuste de ontem. O DI para janeiro de 2031 subia a 12,710%, de 12,684%.

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