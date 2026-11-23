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Mercado Financeiro Taxas de juros acompanham alta do dólar, com fiscal no foco Em live no sábado, 21, Lula criticou a pressão do mercado para que ele anuncie os novos ministros

Os juros futuros dão continuidade à escalada da última sessão, na quinta-feira, 19, e o movimento ocorre alinhado à alta do dólar ante o real em dia de votação esperada na Câmara do projeto de ajuste fiscal do governo. O mercado também aguarda indicações da equipe ministerial no quarto mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em especial o ministro da Fazenda, mas ele já sinalizou que não tem pressa.

Em live no sábado, 21, Lula criticou a pressão do mercado para que ele anuncie os novos ministros. "Eu que fui eleito, quem monta o governo sou eu, quem escolhe sou eu, mas todo dia tem 10 ministros indicados", declarou.

Às 9h10 desta segunda-feira, 23, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2028 subia a 14,905%, de 14,832% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para 15,370%, de 15,303%, e o para janeiro de 2031 subia para 15,545%, de 15,483% no ajuste de quinta-feira (19).

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