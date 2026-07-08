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Inflação Taxas de juros avançam com aversão a risco por EUA-Irã Às 9h05, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,065%, de 14,040% no ajuste anterior

Os juros futuros avançam na manhã desta quarta-feira, 8, dando continuidade ao movimento da véspera, em meio à cautela no exterior após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que o memorando de entendimento entre EUA e Irã "acabou" Segundo Trump, qualquer acordo provisório de cessar-fogo com Teerã perdeu o sentido, mas ainda assim admitiu a possibilidade de continuidade de contatos diplomáticos. O movimento está alinhado à disparada do petróleo, de mais de 5%, e abertura da curva de juros dos Treasuries.

Às 9h05, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,065%, de 14,040% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 ia para 14,370%, de 14,285%, e o para janeiro de 2031 subiam para 14,445%, de 14,385% no ajuste anterior.



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