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Guerra no Oriente Médio Taxas de juros avançam com inflação acima do esperado e cautela com guerra Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 14,260%, de 14,176% no ajuste anterior

Os juros futuros avançam na manhã desta quinta-feira (26) ao redor de 10 pontos-base em toda a curva ante o ajuste da véspera, sob influência da disparada do petróleo e após o IPCA-15 fica acima da mediana e vir mais perto do teto das estimativas em março ante fevereiro e em 12 meses. Em relação ao fechamento, a alta é de mais de 15 pontos.

O movimento também está alinhado ao avanço dos yields dos Treasuries e do dólar ante o real e maioria das moedas, reflexo das incertezas sobre a possibilidade de um cessar-fogo no Oriente Médio e sinais de escaladas do conflito.

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 14,260%, de 14,176% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para 14,010%, de 13,870%, e o para janeiro de 2031 subia para 14,145%, de 14,005% no ajuste de quarta-feira (25).



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