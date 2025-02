A- A+

TARIFAS Taxas de juros avançam com tarifas de Trump e expectativa de inflação no radar A guerra comercial iniciada por Donald Trump pode entrar nesta segunda-feira (10) com o anúncio oficial de tarifas de 25% sobre o aço e o alumínio importados pelos Estados Unidos

Os juros futuros acompanham a alta do dólar, em meio às novas promessas de tarifas comerciais do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, além da contínua piora das expectativas de inflação no Boletim Focus.



O movimento também está em linha com os rendimentos dos Treasuries longos, num dia de agenda esvaziada. Às 9h16 desta segunda-feira, 10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 15,050%, de 15,044% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 avançava para 15,235%, de 15,210%, e o para 2029 ia para 14,950%, de 14,876% no ajuste de sexta-feira, dia 7.

