Seg, 13 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalsegunda13/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Comércio Internacional

Taxas de juros avançam mais de 10 pontos com temor de mais inflação por guerra

Às 9h20, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 14,155%

Reportar Erro
Taxas de juros avançam mais de 10 pontos com temor de mais inflação por guerraTaxas de juros avançam mais de 10 pontos com temor de mais inflação por guerra - Foto: Freepik/Reprodução

Os juros futuros curtos e médios avançam mais de 10 pontos na manhã desta segunda-feira, 13, diante das preocupações com a inflação em meio à alta do petróleo, que está novamente acima de US$ 100 por barril, e após o Boletim Focus mostrar deterioração significativa das expectativas de inflação para 2026 e 2027.

As taxas longas também sobem refletindo a cautela no exterior, com dólar e rendimentos dos Treasuries em alta, com o fracasso nas negociações entre EUA e Irã no fim de semana e ameaça do presidente dos EUA, Donald Trump, de bloquear todos os portos iranianos nas próximas horas.

Leia também

• Cuba acusa EUA de "extorquir" países da América Latina para sufocar sua economia

• Guerra eleva preços e agrava a economia no Irã

• Educação Básica: o motor silencioso da economia

Às 9h20, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia para 14,155%, de 14,060% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 avançava para 13,480%, de 13,368%, e o vencimento para janeiro de 2031 ia para 13,505%, de 13,427% no ajuste anterior.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter