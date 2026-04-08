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Guerra no Oriente Médio Taxas de juros caem 50 pontos com reabertura de Ormuz e petróleo perto de US$ 90 Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para mínima de 13,880%, de 14,254%

Os juros futuros tombavam até 52 pontos nas mínimas registradas após a abertura desta quarta-feira, 8, em sintonia com o forte fechamento da curva de juros nos Estados Unidos e Europa diante do cessar-fogo dos Estados Unidos e Irã por duas semanas, com reabertura do Estreito de Ormuz nesse período.

O petróleo desabava mais de 16% no caso do Brent e 18% no caso do WTI, com ambos perto dos US$ 90 por barril por volta das 9h10

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para mínima de 13,880%, de 14,254% no ajuste anterior e 14,145% no fechamento. O DI para janeiro de 2029 recuava para 13,355%, de 13,822% no ajuste e 13,680% no fechamento. O vencimento para janeiro de 2031 tombava para 13,465%, de 13,881% no ajuste e 13,745% no fechamento.



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