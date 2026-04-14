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Inflação Taxas de juros caem com dólar e após dado de serviços mais fraco Às 9h15 desta terça-feira (14), a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 14,040%, de 14,086% no ajuste anterior

A sessão começa com recuo dos juros futuros, com os curtos influenciados pela alta abaixo do esperado de volume de serviços, que subiu 0,1% em fevereiro ante janeiro e a mediana das projeções era de crescimento de 0,5%. Na comparação interanual, houve aumento de 0,5% em fevereiro deste ano, já descontado o efeito da inflação, também inferior à mediana das projeções, que apontava para expansão de 1,6%. Neste caso, o piso era de estabilidade e o teto, de aumento de 5,4%.

O movimento das taxas está em sintonia com o dólar, em dia mais calmo no exterior diante da esperança de retomada de negociações entre Estados Unidos e Irã. O petróleo opera em queda, enquanto os rendimentos dos Treasuries têm sinais divergentes.

Às 9h15 desta terça-feira (14), a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 14,040%, de 14,086% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 cedia para 13,235%, de 13,307%, e o para janeiro de 2031 recuava para 13,290%, de 13,340% no ajuste de segunda-feira (13).



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