MERCADO Taxas de juros caem mais de 20 pontos com dólar fraco após anúncio de tarifas dos EUA Ontem o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou as tarifas recíprocas.

Os juros futuros recuam na manhã desta quinta-feira, 3, em toda a curva, com mais intensidade na ponta longa, onde as taxas chegam a cair 22 pontos. O movimento está alinhado à desvalorização de mais de 1% do dólar ante o real e queda dos rendimentos dos Treasuries em meio aos temores de recessão nos Estados Unidos e impactos no mundo com a guerra comercial.

O mercado está atento também aos leilões de prefixados do Tesouro (11 horas) logo mais.

Às 10h03, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 cedia a 14,850%, de 15,011%, e o para janeiro de 2027 caía para 14,605%, de 14,849% no ajuste anterior.

O vencimento para janeiro de 2029 recuava para 14,375%, de 14,609% no ajuste de ontem.

