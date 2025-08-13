A- A+

juros futuros Taxas de juros cedem com varejo fraco e curva de Treasuries Desempenho abaixo do esperado pode elevar cortes da Selic em 2026.

O desempenho bem aquém do esperado das vendas no varejo, tanto no âmbito restrito como no ampliado, colocam os juros futuros em baixa na manhã desta quarta-feira, 13, e deve colaborar para elevar o orçamento do ciclo de cortes da Selic em 2026.

O movimento está alinhado ainda aos rendimentos dos Treasuries, enquanto o dólar tem leve alta ante o real. A moeda americana, no entanto, cai ante outras divisas emergentes como peso mexicano, lira turca e rupia indiana.

Às 9h10 desta quarta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 13,900%, de 13,961% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 recuava para 13,040%, de 13,093%, e o para janeiro de 2031 cedia para 13,310%, de 13,339% no ajuste de terça-feira, dia 12.





