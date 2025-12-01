A- A+

EUROPA Taxas de juros da zona do euro estão próximas de nível "neutro", diz dirigente do BCE A taxa de depósito do Banco Central está atualmente em 2%

O dirigente do Banco Central Europeu (BCE) e presidente do BC da Alemanha (Bundesbank), Joachim Nagel, disse que as taxas de juros da zona do euro estão próximas do nível "neutro" e descreveu a postura de política do BCE como "amplamente adequada" à medida que as projeções de inflação se estabilizam.

Em discurso preparado para evento na Universidade de Yonsei, em Seul, a capital sul-coreana, Nagel enfatizou que as decisões de juros do BCE são tomadas de forma coletiva pelos 20 membros que formam o conselho de política monetária - número que passará a 21 com a entrada da Bulgária em janeiro -, e não apenas pelo Bundesbank.

A taxa de depósito do BCE está atualmente em 2%. Segundo Nagel, estimativas de uma ampla gama de modelos colocam a taxa natural nominal em algum ponto entre 1,7% e 2,6%, posicionando a postura atual "mais ou menos no meio".

Na reunião de juros de dezembro, o BCE publicará projeções econômicas atualizadas. Nagel destacou que as novas projeções determinarão se a instituição continua na trajetória de cumprir sua meta de inflação de 2% no médio prazo.



