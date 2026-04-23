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Depósito Interfinanceiro Taxas de juros desaceleram com petróleo, mas mantêm viés de alta Às 9h56, a taxa de depósito financeiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,035%, de 13,982% no ajuste anterior

Os juros futuros começaram a quinta-feira, 23, em alta, desaceleraram conforme o petróleo e os rendimentos dos Treasuries passaram a cair, e voltou a acelerar, com a commodity de novo em alta em meio aos desdobramentos dos conflitos no Oriente Médio. Logo mais, o Tesouro faz leilões de LTN e NTN-F (11 horas).

Às 9h56, a taxa de depósito financeiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,035%, de 13,982% no ajuste anterior.

O DI para janeiro de 2029 ia para 13,350%, e o para janeiro de 2031 marcava 13,440%, de 13,360% ontem no ajuste.



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