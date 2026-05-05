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Comitê de Política Monetária Taxas de juros exibem viés de baixa com alívio externo e após ata do Copom Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 cedia para 14,175%, de 14,209%

Os juros futuros exibem viés de baixa na manhã desta terça-feira, 5, em linha o recuo do petróleo, dólar e rendimentos dos Treasuries, enquanto o mercado repercute a ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Segundo o documento, a atividade econômica doméstica manteve trajetória de moderação no crescimento, tal como antecipado pelo colegiado, e que novamente foram debatidas as alterações mais amplas no balanço de riscos.

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 cedia para 14,175%, de 14,209%, e para janeiro de 2029 cedia para 13,800%, de 13,859% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2031 recuava para 13,820%, de 13,879% no ajuste de segunda-feira (4).



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