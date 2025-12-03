Qua, 03 de Dezembro

Juros

Taxas de juros ficam estáveis antes de dados dos EUA

No radar estão os ruídos entre o Planalto e o Congresso, além da sessão conjunta do Congresso para votação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026

Os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta quarta-feira (3) apesar da queda do dólar ante o real e das taxas de Treasuries, após acumular quedas recentes. Os investidores aguardam pelos indicadores dos Estados Unidos, em dia de agenda doméstica mais esvaziada.

No radar estão os ruídos entre o Planalto e o Congresso, além da sessão conjunta do Congresso para votação do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, prevista para quinta-feira (4).

Às 9h10, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 13,575%, de 13,579% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 12,685%, de 12,676%, e o para janeiro de 2031 estava em 12,905%, de 12,906% no ajuste de terça-feira, 2.
 

