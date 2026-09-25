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Inflação Taxas de juros ficam estáveis após IPCA-15 mais forte e viés de baixa do exterior Às 9h15, a taxa de depósito para janeiro de 2027 estava na mínima de 13,560%, de 13,561% no ajuste anterior

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta sexta-feira, 25, após o IPCA-15 de setembro bem acima do esperado e em meio às quedas do dólar, petróleo e rendimentos dos Treasuries. O mercado olha pesquisa Datafolha mostrando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à frente na disputa presidencial, mas empatado tecnicamente com o senador Flávio Bolsonaro (PL) em primeiro e segundo turno.

Além disso, o investidor repercute o anúncio de medidas para fim das bets e ajuda às famílias para quitar suas dívidas. O IPCA-15 subiu 0,70% em setembro ante agosto, superando o teto das estimativas do Projeções Broadcast (0,66%). Em 12 meses até setembro, o resultado, de aumento de 4,47%, veio acima da mediana das projeções, de 4,31%, com piso de avanço de 4,20% e teto de 4,70%.

Às 9h15, a taxa de depósito para janeiro de 2027 estava na mínima de 13,560%, de 13,561% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 13,865%, de 13,861%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,980%, de 14,015% no ajuste anterior.

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