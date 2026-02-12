A- A+

juros Taxas de juros ficam estáveis após serviços e antes de leilão de prefixados Expectativa é de redução no volume ofertado para evitar novas pressões nos DIs

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta quinta-feira, 12, com viés de baixa, em meio à queda do dólar e dos rendimentos dos Treasuries e após a pesquisa de serviços ter mostrado recuo maior do que o esperado em dezembro.



O mercado fica à espera dos leilões de prefixados do Tesouro, às 11h. "Dada a volatilidade recente e a percepção de uma digestão mais lenta dos volumes ofertados anteriormente, esperamos que o Tesouro Nacional reduza o size. Um volume próximo a US$ 700 mil de DV01 risco para o mercado tende a ser bem recebido e deve evitar maiores pressões na curva", avalia em relatório Luis Felipe Laudisio, cogestor da Warren Investimentos.





Às 9h20, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava máxima de 13,335%%, de 13,332% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 12,700%, de 12,710%, e o para janeiro de 2031 estava em 13,140%, de 13,155% no ajuste de quarta-feira, 11.

