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Mercado Financeiro Taxas de juros futuros cedem antes de payroll, com cenário menos tenso no Oriente Médio Às 9h10 desta sexta-feira (5), a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 14,255%, de 14,295% no ajuste anterior



Os juros futuros cedem na manhã desta sexta-feira, 5, na esteira de dólar, petróleo e retornos dos Treasuries longos, diante do cessar-fogo entre Israel e Líbano e a expectativa de que isso ajuda no avanço de um acordo entre Estados Unidos e Irã Os mercados estão em compasso de espera pelo relatório oficial de emprego dos EUA, o payroll, às 9h30.

Às 9h10 desta sexta-feira, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 caía para 14,255%, de 14,295% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 cedia para 14,335%, de 14,427%, e o para janeiro de 2030 recuava para 14,320%, de 14,409% no ajuste de quarta-feira, dia 3.

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