Taxas de juros futuros ficam estáveis antes de payroll

A- A+

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta sexta-feira, 7, com investidores à espera do relatório de emprego dos Estados Unidos, o payroll (10h30). O movimento está alinhado ao do dólar.

O investidor deixa em segundo plano o IGP-DI de janeiro, que veio em linha com o esperado, e a entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a uma rádio de Pernambuco.

Às 9h14 desta sexta, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 marcava 14,955%, estável ante ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 marcava 15,020%, de 15,025%, e o para janeiro de 2029 exibia taxa de 14,700%, de 14,693% no ajuste de quinta-feira.

Veja também