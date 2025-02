A- A+

juros Taxas de juros mais curtas têm leve alta após ata do Copom; longas têm viés de baixa No documento, o Banco Central diz que "é necessária cautela e parcimônia na análise recente de dados de atividade"

Os juros futuros curtos e médios têm leve alta na manhã desta terça-feira, 4, após a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Os juros longos têm viés de baixa com o dólar.

No documento, o Banco Central diz que "é necessária cautela e parcimônia na análise recente de dados de atividade" e que "a desancoragem das expectativas de inflação é um fator de desconforto comum a todos os membros do Comitê e deve ser combatida", trechos que não constavam no comunicado.

Às 9h26 desta terça, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 subia a 14,940%, de 14,909% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 subia para 14,925%, de 14,879%, e o para 2029 caía para 14,500%, de 14,527% no ajuste de segunda-feira.

Veja também