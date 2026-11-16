Mercado Financeiro
Taxas de juros operam estáveis com dólar em alta e yields de Treasuries em baixa
Às 9h50, a taxa de depósito interfinanceiro para janeiro de 2028 estava em 14,280%, de 14,269% no ajuste anterior
Taxas de juros operam estáveis com dólar em alta e yields de Treasuries em baixa - Foto: Valter Campanato/Agência Brasil
Os juros futuros operam estáveis na manhã desta segunda-feira, 16, em meio ao avanço do dólar, mas queda dos rendimentos dos Treasuries e do petróleo. A queda do Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de setembro parece ter efeito limitado na ponta curta da curva diante também da piora adicional da expectativa de inflação para 2027 no Boletim Focus, com estimativa de Selic mais elevada.
Às 9h50, a taxa de depósito interfinanceiro para janeiro de 2028 estava em 14,280%, de 14,269% no ajuste anterior.
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O DI para janeiro de 2029 marcava mínima de 14,675%, de 14,673%, e o para janeiro de 2031 estava em 14,980%, de 14,976% no ajuste de sexta-feira.