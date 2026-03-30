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Queda Taxas de juros recuam com curva de Treasuries e com Galípolo no radar Às 9h17 desta segunda, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 14,325%, de 14,370% no ajuste anterior

Os juros futuros começam a sessão voláteis e por volta das 9h15 desta segunda-feira, 30, caíam, em linha com os rendimentos dos Treasuries, após abertura com viés de alta. As curvas de juros na Europa também têm fechamento nesta manhã.

O movimento, no entanto, é contido, diante do avanço do dólar, do petróleo diante da guerra no Irã, e após Boletim Focus mostrar piora nas expectativas de inflação de 2026 a 2028.

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que profere palestra, esperada para começar em breve, em evento do Banco J. Safra, em São Paulo, fica no radar.

Às 9h17 desta segunda, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 marcava 14,325%, de 14,370% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 14,040%, de 14,109%, e o para janeiro de 14,070%, de 14,160% no ajuste de sexta-feira.



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