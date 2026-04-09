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Comércio Taxas de juros rondam ajustes após queda forte da véspera Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,960%, de 13,952% no ajuste anterior

Após desabarem na véspera, os juros futuros rondam a estabilidade na manhã desta quinta-feira, 9, com viés de alta, diante da alta do petróleo, mas viés de baixa do dólar e yields dos Treasuries num cenário de dúvidas sobre o cessar-fogo no Oriente Médio.

No radar estão o evento do Banco Central que ocorre nesta manhã, com participação do presidente Gabriel Galípolo e diretores, além dos leilões de LTN e NTN-F, às 11 horas.

"Após semanas de volatilidade extrema e atuações defensivas, o certame de hoje testará o apetite real do mercado para carregar prefixados em um ambiente de trégua frágil", analisa em relatório Luis Felipe Laudisio, cogestor da Warren Investimentos

Às 9h15, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 13,960%, de 13,952% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 marcava 13,380%, de 13,357%, e o vencimento para janeiro de 2031 estava em 13,520%, de 13,503% no ajuste de quarta (8).



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